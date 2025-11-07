Informații privind prețul pentru Faircaster (FAIR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.41% Modificare de preț (1 zi) -20.08% Modificare de preț (7 zile) -45.84% Modificare de preț (7 zile) -45.84%

Prețul în timp real pentru Faircaster (FAIR) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FAIR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FAIR este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FAIR s-a modificat cu +0.41% în decursul ultimei ore, cu -20.08% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -45.84% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Faircaster (FAIR)

Capitalizare de piață $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.76M$ 4.76M $ 4.76M Ofertă află în circulație 44.02B 44.02B 44.02B Ofertă totală 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Faircaster este $ 2.09M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FAIR este 44.02B, cu o ofertă totală de 100000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.76M.