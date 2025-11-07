Informații privind prețul pentru fair (FAIR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01471811$ 0.01471811 $ 0.01471811 Cel mai mic preț $ 0.00041549$ 0.00041549 $ 0.00041549 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -23.91% Modificare de preț (7 zile) -23.91%

Prețul în timp real pentru fair (FAIR) este $0.00043577. În ultimele 24 de ore, tokenul FAIR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FAIR este $ 0.01471811, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00041549.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FAIR s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.91% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața fair (FAIR)

Capitalizare de piață $ 90.14K$ 90.14K $ 90.14K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 435.74K$ 435.74K $ 435.74K Ofertă află în circulație 206.84M 206.84M 206.84M Ofertă totală 999,944,308.632031 999,944,308.632031 999,944,308.632031

Capitalizarea de piață actuală pentru fair este $ 90.14K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FAIR este 206.84M, cu o ofertă totală de 999944308.632031. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 435.74K.