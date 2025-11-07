Informații privind prețul pentru EYED (EYED) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.51% Modificare de preț (1 zi) -0.80% Modificare de preț (7 zile) +0.44% Modificare de preț (7 zile) +0.44%

Prețul în timp real pentru EYED (EYED) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul EYED a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru EYED este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, EYED s-a modificat cu +0.51% în decursul ultimei ore, cu -0.80% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.44% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața EYED (EYED)

Capitalizare de piață $ 63.40K$ 63.40K $ 63.40K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 74.59K$ 74.59K $ 74.59K Ofertă află în circulație 58.65B 58.65B 58.65B Ofertă totală 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru EYED este $ 63.40K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru EYED este 58.65B, cu o ofertă totală de 69000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 74.59K.