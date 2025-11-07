Informații privind prețul pentru Exim (EXIM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.078868 $ 0.078868 $ 0.078868 Minim 24 h $ 0.079454 $ 0.079454 $ 0.079454 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.078868$ 0.078868 $ 0.078868 Maxim 24 h $ 0.079454$ 0.079454 $ 0.079454 Maxim dintotdeauna $ 0.125048$ 0.125048 $ 0.125048 Cel mai mic preț $ 0.06399$ 0.06399 $ 0.06399 Modificare de preț (1 oră) +0.11% Modificare de preț (1 zi) +0.31% Modificare de preț (7 zile) -18.83% Modificare de preț (7 zile) -18.83%

Prețul în timp real pentru Exim (EXIM) este $0.07918. În ultimele 24 de ore, tokenul EXIM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.078868 și un maxim de $ 0.079454, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru EXIM este $ 0.125048, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.06399.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, EXIM s-a modificat cu +0.11% în decursul ultimei ore, cu +0.31% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.83% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Exim (EXIM)

Capitalizare de piață $ 107.07K$ 107.07K $ 107.07K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 17.77M$ 17.77M $ 17.77M Ofertă află în circulație 1.35M 1.35M 1.35M Ofertă totală 224,763,629.073 224,763,629.073 224,763,629.073

Capitalizarea de piață actuală pentru Exim este $ 107.07K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru EXIM este 1.35M, cu o ofertă totală de 224763629.073. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 17.77M.