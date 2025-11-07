Informații privind prețul pentru Evolve PRO (EVOP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.03699655 $ 0.03699655 $ 0.03699655 Minim 24 h $ 0.0385791 $ 0.0385791 $ 0.0385791 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.03699655$ 0.03699655 $ 0.03699655 Maxim 24 h $ 0.0385791$ 0.0385791 $ 0.0385791 Maxim dintotdeauna $ 0.074445$ 0.074445 $ 0.074445 Cel mai mic preț $ 0.0031876$ 0.0031876 $ 0.0031876 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -2.02% Modificare de preț (7 zile) -13.82% Modificare de preț (7 zile) -13.82%

Prețul în timp real pentru Evolve PRO (EVOP) este $0.0370917. În ultimele 24 de ore, tokenul EVOP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03699655 și un maxim de $ 0.0385791, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru EVOP este $ 0.074445, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0031876.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, EVOP s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -2.02% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.82% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Evolve PRO (EVOP)

Capitalizare de piață $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Ofertă află în circulație 50.00M 50.00M 50.00M Ofertă totală 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Evolve PRO este $ 1.85M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru EVOP este 50.00M, cu o ofertă totală de 50000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.85M.