Informații privind prețul pentru EVIVO Token (EVIVO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +0.40% Modificare de preț (7 zile) +0.40%

Prețul în timp real pentru EVIVO Token (EVIVO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul EVIVO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru EVIVO este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, EVIVO s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.40% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața EVIVO Token (EVIVO)

Capitalizare de piață $ 26.66K$ 26.66K $ 26.66K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 35.52K$ 35.52K $ 35.52K Ofertă află în circulație 750.39M 750.39M 750.39M Ofertă totală 999,622,386.613831 999,622,386.613831 999,622,386.613831

Capitalizarea de piață actuală pentru EVIVO Token este $ 26.66K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru EVIVO este 750.39M, cu o ofertă totală de 999622386.613831. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 35.52K.