Informații privind prețul pentru Evil Larry (LARRY) (USD)

Prețul în timp real pentru Evil Larry (LARRY) este $0.00240573. În ultimele 24 de ore, tokenul LARRY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00234835 și un maxim de $ 0.00261806, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LARRY este $ 0.088823, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00155563.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LARRY s-a modificat cu -2.02% în decursul ultimei ore, cu -7.72% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -40.22% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Evil Larry (LARRY)

Capitalizarea de piață actuală pentru Evil Larry este $ 2.41M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LARRY este 998.46M, cu o ofertă totală de 998463657.8548834. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.41M.