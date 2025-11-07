Informații privind prețul pentru Everybody (HOLD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00164477$ 0.00164477 $ 0.00164477 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.27% Modificare de preț (1 zi) -12.73% Modificare de preț (7 zile) -17.36% Modificare de preț (7 zile) -17.36%

Prețul în timp real pentru Everybody (HOLD) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul HOLD a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HOLD este $ 0.00164477, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HOLD s-a modificat cu +1.27% în decursul ultimei ore, cu -12.73% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.36% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Everybody (HOLD)

Capitalizare de piață $ 6.80M$ 6.80M $ 6.80M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.80M$ 6.80M $ 6.80M Ofertă află în circulație 27.78B 27.78B 27.78B Ofertă totală 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243

Capitalizarea de piață actuală pentru Everybody este $ 6.80M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HOLD este 27.78B, cu o ofertă totală de 27780713256.829243. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.80M.