Informații privind prețul pentru EVANA (EVANA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.97% Modificare de preț (1 zi) +7.60% Modificare de preț (7 zile) -14.06% Modificare de preț (7 zile) -14.06%

Prețul în timp real pentru EVANA (EVANA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul EVANA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru EVANA este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, EVANA s-a modificat cu +0.97% în decursul ultimei ore, cu +7.60% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.06% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața EVANA (EVANA)

Capitalizare de piață $ 79.58K$ 79.58K $ 79.58K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 79.58K$ 79.58K $ 79.58K Ofertă află în circulație 10.00B 10.00B 10.00B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru EVANA este $ 79.58K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru EVANA este 10.00B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 79.58K.