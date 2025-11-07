Informații privind prețul pentru ETH Strategy (STRAT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.438736 $ 0.438736 $ 0.438736 Minim 24 h $ 0.457979 $ 0.457979 $ 0.457979 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.438736$ 0.438736 $ 0.438736 Maxim 24 h $ 0.457979$ 0.457979 $ 0.457979 Maxim dintotdeauna $ 0.875668$ 0.875668 $ 0.875668 Cel mai mic preț $ 0.415171$ 0.415171 $ 0.415171 Modificare de preț (1 oră) +0.93% Modificare de preț (1 zi) -2.35% Modificare de preț (7 zile) -22.13% Modificare de preț (7 zile) -22.13%

Prețul în timp real pentru ETH Strategy (STRAT) este $0.444437. În ultimele 24 de ore, tokenul STRAT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.438736 și un maxim de $ 0.457979, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STRAT este $ 0.875668, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.415171.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STRAT s-a modificat cu +0.93% în decursul ultimei ore, cu -2.35% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.13% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ETH Strategy (STRAT)

Capitalizare de piață $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 52.93M$ 52.93M $ 52.93M Ofertă află în circulație 2.45M 2.45M 2.45M Ofertă totală 118,872,218.6093638 118,872,218.6093638 118,872,218.6093638

Capitalizarea de piață actuală pentru ETH Strategy este $ 1.09M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STRAT este 2.45M, cu o ofertă totală de 118872218.6093638. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 52.93M.