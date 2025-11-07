Informații privind prețul pentru ErectusDAO (YUGE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.170701 $ 0.170701 $ 0.170701 Minim 24 h $ 0.180597 $ 0.180597 $ 0.180597 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.170701$ 0.170701 $ 0.170701 Maxim 24 h $ 0.180597$ 0.180597 $ 0.180597 Maxim dintotdeauna $ 0.281013$ 0.281013 $ 0.281013 Cel mai mic preț $ 0.163916$ 0.163916 $ 0.163916 Modificare de preț (1 oră) +0.45% Modificare de preț (1 zi) -2.64% Modificare de preț (7 zile) -8.58% Modificare de preț (7 zile) -8.58%

Prețul în timp real pentru ErectusDAO (YUGE) este $0.175261. În ultimele 24 de ore, tokenul YUGE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.170701 și un maxim de $ 0.180597, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru YUGE este $ 0.281013, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.163916.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, YUGE s-a modificat cu +0.45% în decursul ultimei ore, cu -2.64% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.58% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ErectusDAO (YUGE)

Capitalizare de piață $ 279.58K$ 279.58K $ 279.58K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 279.58K$ 279.58K $ 279.58K Ofertă află în circulație 1.60M 1.60M 1.60M Ofertă totală 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235

Capitalizarea de piață actuală pentru ErectusDAO este $ 279.58K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru YUGE este 1.60M, cu o ofertă totală de 1595241.433839235. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 279.58K.