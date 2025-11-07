Informații privind prețul pentru Epoch (EPOCH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.56% Modificare de preț (1 zi) -2.73% Modificare de preț (7 zile) -23.16% Modificare de preț (7 zile) -23.16%

Prețul în timp real pentru Epoch (EPOCH) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul EPOCH a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru EPOCH este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, EPOCH s-a modificat cu +0.56% în decursul ultimei ore, cu -2.73% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.16% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Epoch (EPOCH)

Capitalizare de piață $ 7.81K$ 7.81K $ 7.81K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.81K$ 7.81K $ 7.81K Ofertă află în circulație 899.78M 899.78M 899.78M Ofertă totală 899,775,204.156491 899,775,204.156491 899,775,204.156491

Capitalizarea de piață actuală pentru Epoch este $ 7.81K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru EPOCH este 899.78M, cu o ofertă totală de 899775204.156491. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.81K.