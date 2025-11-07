Informații privind prețul pentru EPIC FAIL GUY (EFG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00048874$ 0.00048874 $ 0.00048874 Cel mai mic preț $ 0.0000121$ 0.0000121 $ 0.0000121 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -2.67% Modificare de preț (7 zile) -2.67%

Prețul în timp real pentru EPIC FAIL GUY (EFG) este $0.00001215. În ultimele 24 de ore, tokenul EFG a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru EFG este $ 0.00048874, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0000121.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, EFG s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.67% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața EPIC FAIL GUY (EFG)

Capitalizare de piață $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K Ofertă află în circulație 859.30M 859.30M 859.30M Ofertă totală 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874

Capitalizarea de piață actuală pentru EPIC FAIL GUY este $ 10.44K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru EFG este 859.30M, cu o ofertă totală de 859296669.9192874. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.44K.