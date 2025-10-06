Prețul în timp real pentru EONIC astăzi este 0.00025296 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru EONIC în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru EONIC pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru EONIC astăzi este 0.00025296 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru EONIC în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru EONIC pe MEXC acum.

$0.00025296
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:32:27 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru EONIC (EONIC) (USD)

$ 0.0002536
$ 0.00026756
$ 0.0002536
$ 0.00026756
$ 0.00042902
$ 0.00009587
Prețul în timp real pentru EONIC (EONIC) este $0.00025296. În ultimele 24 de ore, tokenul EONIC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0002536 și un maxim de $ 0.00026756, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru EONIC este $ 0.00042902, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00009587.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, EONIC s-a modificat cu -0.31% în decursul ultimei ore, cu -2.29% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața EONIC (EONIC)

$ 244.72K
--
$ 244.72K
963.15M
963,149,182.007996
Capitalizarea de piață actuală pentru EONIC este $ 244.72K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru EONIC este 963.15M, cu o ofertă totală de 963149182.007996. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 244.72K.

Istoric de preț pentru EONIC (EONIC) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru EONIC la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru EONIC la USD a fost $ -0.0000457970.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru EONIC la USD a fost $ +0.0003593306.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru EONIC la USD a fost $ +0.00012428701268093918.

Perioadă Modificare (USD) Modificare (%)
Astăzi$ 0-2.29%
30 de zile$ -0.0000457970-18.10%
60 de zile$ +0.0003593306+142.05%
90 de zile$ +0.00012428701268093918+96.59%

Ce este EONIC (EONIC)

UNLOCK THE FUTURE OF FINANCE WITH EONIC EONIC is RWA (Real World Asset) tied to a next-gen cryptocurrency powering a decentralized future. Built on Solana for speed, security, and scalability, EONIC fuels real-world utility, seamless Web integration, and community-driven growth. Join the evolution of digital finance where innovation meets lasting impact, and we're empowering people globally. Tap into a seamless and secure ecosystem designed for both beginners and seasoned traders of all experience levels. Navigate the dynamic world of crypto with your "Big Bro Nico" Aka. E-Nico, an advanced Al super intelligence trained to help you become the very best version of you.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Predicție de preț pentru EONIC (USD)

Ce valoare va avea EONIC (EONIC) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale EONIC (EONIC) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru EONIC.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru EONIC!

EONIC în monede locale

Tokenomie pentru EONIC (EONIC)

Înțelegerea tokenomică a EONIC (EONIC) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru EONIC!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre EONIC (EONIC)

Cât valorează EONIC (EONIC) astăzi?
Prețul pe viu pentru EONIC în USD este 0.00025296 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru EONIC în USD?
Prețul actual pentru EONIC la USD este $ 0.00025296. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru EONIC?
Capitalizarea de piață pentru EONIC este $ 244.72K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru EONIC?
Ofertă aflată în circulație pentru EONIC este 963.15M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru EONIC?
EONIC a obținut un preț ATH de 0.00042902 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru EONIC?
EONIC a avut un preț ATL de 0.00009587 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru EONIC?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru EONIC este -- USD.
Va crește EONIC în acest an?
EONIC ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru EONIC pentru o analiză mai aprofundată.
