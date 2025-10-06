Informații privind prețul pentru EONIC (EONIC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0002536 $ 0.0002536 $ 0.0002536 Minim 24 h $ 0.00026756 $ 0.00026756 $ 0.00026756 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0002536$ 0.0002536 $ 0.0002536 Maxim 24 h $ 0.00026756$ 0.00026756 $ 0.00026756 Maxim dintotdeauna $ 0.00042902$ 0.00042902 $ 0.00042902 Cel mai mic preț $ 0.00009587$ 0.00009587 $ 0.00009587 Modificare de preț (1 oră) -0.31% Modificare de preț (1 zi) -2.29% Modificare de preț (7 zile) -7.57% Modificare de preț (7 zile) -7.57%

Prețul în timp real pentru EONIC (EONIC) este $0.00025296. În ultimele 24 de ore, tokenul EONIC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0002536 și un maxim de $ 0.00026756, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru EONIC este $ 0.00042902, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00009587.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, EONIC s-a modificat cu -0.31% în decursul ultimei ore, cu -2.29% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața EONIC (EONIC)

Capitalizare de piață $ 244.72K$ 244.72K $ 244.72K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 244.72K$ 244.72K $ 244.72K Ofertă află în circulație 963.15M 963.15M 963.15M Ofertă totală 963,149,182.007996 963,149,182.007996 963,149,182.007996

Capitalizarea de piață actuală pentru EONIC este $ 244.72K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru EONIC este 963.15M, cu o ofertă totală de 963149182.007996. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 244.72K.