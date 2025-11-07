Informații privind prețul pentru Enlightenment (E) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00003649 $ 0.00003649 $ 0.00003649 Minim 24 h $ 0.00004632 $ 0.00004632 $ 0.00004632 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00003649$ 0.00003649 $ 0.00003649 Maxim 24 h $ 0.00004632$ 0.00004632 $ 0.00004632 Maxim dintotdeauna $ 0.00060777$ 0.00060777 $ 0.00060777 Cel mai mic preț $ 0.00003649$ 0.00003649 $ 0.00003649 Modificare de preț (1 oră) -0.17% Modificare de preț (1 zi) -18.92% Modificare de preț (7 zile) -43.52% Modificare de preț (7 zile) -43.52%

Prețul în timp real pentru Enlightenment (E) este $0.00003693. În ultimele 24 de ore, tokenul E a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00003649 și un maxim de $ 0.00004632, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru E este $ 0.00060777, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00003649.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, E s-a modificat cu -0.17% în decursul ultimei ore, cu -18.92% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -43.52% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Enlightenment (E)

Capitalizare de piață $ 37.04K$ 37.04K $ 37.04K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 37.04K$ 37.04K $ 37.04K Ofertă află în circulație 999.99M 999.99M 999.99M Ofertă totală 999,987,002.875596 999,987,002.875596 999,987,002.875596

Capitalizarea de piață actuală pentru Enlightenment este $ 37.04K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru E este 999.99M, cu o ofertă totală de 999987002.875596. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 37.04K.