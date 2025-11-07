Informații privind prețul pentru END (END) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00602516 Maxim 24 h $ 0.00676904 Maxim dintotdeauna $ 0.087624 Cel mai mic preț $ 0.00383942 Modificare de preț (1 oră) +1.18% Modificare de preț (1 zi) -8.22% Modificare de preț (7 zile) -20.73%

Prețul în timp real pentru END (END) este $0.00612983. În ultimele 24 de ore, tokenul END a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00602516 și un maxim de $ 0.00676904, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru END este $ 0.087624, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00383942.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, END s-a modificat cu +1.18% în decursul ultimei ore, cu -8.22% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.73% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața END (END)

Capitalizare de piață $ 741.71K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.07M Ofertă află în circulație 120.81M Ofertă totală 500,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru END este $ 741.71K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru END este 120.81M, cu o ofertă totală de 500000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.07M.