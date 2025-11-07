Informații privind prețul pentru ELLA (ELLA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00102573 $ 0.00102573 $ 0.00102573 Minim 24 h $ 0.00111726 $ 0.00111726 $ 0.00111726 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00102573$ 0.00102573 $ 0.00102573 Maxim 24 h $ 0.00111726$ 0.00111726 $ 0.00111726 Maxim dintotdeauna $ 0.00136588$ 0.00136588 $ 0.00136588 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.02% Modificare de preț (1 zi) -6.42% Modificare de preț (7 zile) -18.37% Modificare de preț (7 zile) -18.37%

Prețul în timp real pentru ELLA (ELLA) este $0.00104472. În ultimele 24 de ore, tokenul ELLA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00102573 și un maxim de $ 0.00111726, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ELLA este $ 0.00136588, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ELLA s-a modificat cu +1.02% în decursul ultimei ore, cu -6.42% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.37% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ELLA (ELLA)

Capitalizare de piață $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Ofertă află în circulație 999.96M 999.96M 999.96M Ofertă totală 999,955,367.887856 999,955,367.887856 999,955,367.887856

Capitalizarea de piață actuală pentru ELLA este $ 1.04M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ELLA este 999.96M, cu o ofertă totală de 999955367.887856. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.04M.