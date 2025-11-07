Informații privind prețul pentru Eli5a (ELI5A) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01925662 $ 0.01925662 $ 0.01925662 Minim 24 h $ 0.02197939 $ 0.02197939 $ 0.02197939 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01925662$ 0.01925662 $ 0.01925662 Maxim 24 h $ 0.02197939$ 0.02197939 $ 0.02197939 Maxim dintotdeauna $ 0.03709928$ 0.03709928 $ 0.03709928 Cel mai mic preț $ 0.00431141$ 0.00431141 $ 0.00431141 Modificare de preț (1 oră) +0.15% Modificare de preț (1 zi) +9.80% Modificare de preț (7 zile) +7.43% Modificare de preț (7 zile) +7.43%

Prețul în timp real pentru Eli5a (ELI5A) este $0.02139537. În ultimele 24 de ore, tokenul ELI5A a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01925662 și un maxim de $ 0.02197939, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ELI5A este $ 0.03709928, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00431141.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ELI5A s-a modificat cu +0.15% în decursul ultimei ore, cu +9.80% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +7.43% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Eli5a (ELI5A)

Capitalizare de piață $ 426.39K$ 426.39K $ 426.39K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 449.30K$ 449.30K $ 449.30K Ofertă află în circulație 19.93M 19.93M 19.93M Ofertă totală 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Eli5a este $ 426.39K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ELI5A este 19.93M, cu o ofertă totală de 21000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 449.30K.