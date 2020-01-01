Tokenomie pentru Elastos (ELA)
Informații despre Elastos (ELA)
"Founded by OS expert Rong Chen, Elastos is building the blockchain industry’s most comprehensive and interoperable open source platform. Using a hybrid consensus that combines the secure hashpower of Bitcoin and the democratic ideals of Delegated-Proof-of-Stake, the SmartWeb of Elastos is a suite of software for an entirely decentralized internet. Elastos employs not only blockchain technology, but a peer-to-peer network for communication, decentralized data storage services, and a decentralized ID (DID) system for all digital assets. With sidechains like Ethereum, Elastos is not merely the foundation for securing truly decentralized applications that can scale, it is the foundation for true data ownership.
elastOS, the flagship product of the Elastos Smartweb, brings the entire decentralized ecosystem into a single App, currently available for Android and in development for both iOS and desktop.
Elastos is also actively searching for both new and existing dApp projects through its Cyber Republic initiative. Cyber Republic possesses a community-governed grant fund designed to help startups and existing businesses explore blockchain. You can read more about Cyber Republic at https://www.cyberrepublic.org.
Tokenomie și analiză de preț pentru Elastos (ELA)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Elastos (ELA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Elastos (ELA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Elastos (ELA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri ELA care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri ELA care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru ELA, explorează prețul în direct al tokenului ELA!
Predicție de preț pentru ELA
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ELA? Pagina noastră de predicție de preț pentru ELA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.