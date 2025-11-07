Informații privind prețul pentru Eigenpie (EGP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.212709 $ 0.212709 $ 0.212709 Minim 24 h $ 0.243465 $ 0.243465 $ 0.243465 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.212709$ 0.212709 $ 0.212709 Maxim 24 h $ 0.243465$ 0.243465 $ 0.243465 Maxim dintotdeauna $ 9.68$ 9.68 $ 9.68 Cel mai mic preț $ 0.212709$ 0.212709 $ 0.212709 Modificare de preț (1 oră) -3.23% Modificare de preț (1 zi) -8.83% Modificare de preț (7 zile) -48.75% Modificare de preț (7 zile) -48.75%

Prețul în timp real pentru Eigenpie (EGP) este $0.212828. În ultimele 24 de ore, tokenul EGP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.212709 și un maxim de $ 0.243465, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru EGP este $ 9.68, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.212709.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, EGP s-a modificat cu -3.23% în decursul ultimei ore, cu -8.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -48.75% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Eigenpie (EGP)

Capitalizare de piață $ 785.92K$ 785.92K $ 785.92K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Ofertă află în circulație 3.69M 3.69M 3.69M Ofertă totală 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Eigenpie este $ 785.92K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru EGP este 3.69M, cu o ofertă totală de 10000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.13M.