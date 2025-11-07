Informații privind prețul pentru Edu3Games (EGN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
Minim 24 h $ 0.01343766
Maxim 24 h $ 0.01412915
Maxim dintotdeauna $ 0.04242631
Cel mai mic preț $ 0.01272809
Modificare de preț (1 oră) +1.40%
Modificare de preț (1 zi) -1.85%
Modificare de preț (7 zile) -8.22%

Prețul în timp real pentru Edu3Games (EGN) este $0.01371048. În ultimele 24 de ore, tokenul EGN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01343766 și un maxim de $ 0.01412915, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru EGN este $ 0.04242631, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01272809.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, EGN s-a modificat cu +1.40% în decursul ultimei ore, cu -1.85% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.22% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Edu3Games (EGN)

Capitalizare de piață $ 13.70M
Volum (24 ore) --
Capitalizare de piață complet diluată $ 13.70M
Ofertă află în circulație 1000.00M
Ofertă totală 999,999,798.335335

Capitalizarea de piață actuală pentru Edu3Games este $ 13.70M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru EGN este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999999798.335335. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 13.70M.