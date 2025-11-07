Informații privind prețul pentru EAGLES WINGS (EGW) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.68% Modificare de preț (1 zi) +1.35% Modificare de preț (7 zile) -13.37% Modificare de preț (7 zile) -13.37%

Prețul în timp real pentru EAGLES WINGS (EGW) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul EGW a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru EGW este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, EGW s-a modificat cu +0.68% în decursul ultimei ore, cu +1.35% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.37% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața EAGLES WINGS (EGW)

Capitalizare de piață $ 39.12K$ 39.12K $ 39.12K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 39.12K$ 39.12K $ 39.12K Ofertă află în circulație 446.95B 446.95B 446.95B Ofertă totală 446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603

Capitalizarea de piață actuală pentru EAGLES WINGS este $ 39.12K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru EGW este 446.95B, cu o ofertă totală de 446949443649.4603. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 39.12K.