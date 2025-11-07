Preț DUNA AI (DUNA)
+1.93%
-12.49%
-26.31%
-26.31%
Prețul în timp real pentru DUNA AI (DUNA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DUNA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DUNA este $ 0.00300003, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.
În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DUNA s-a modificat cu +1.93% în decursul ultimei ore, cu -12.49% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.31% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.
Capitalizarea de piață actuală pentru DUNA AI este $ 257.87K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DUNA este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 257.87K.
În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru DUNA AI la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru DUNA AI la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru DUNA AI la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru DUNA AI la USD a fost $ 0.
|Perioadă
|Modificare (USD)
|Modificare (%)
|Astăzi
|$ 0
|-12.49%
|30 de zile
|$ 0
|-31.88%
|60 de zile
|$ 0
|-37.22%
|90 de zile
|$ 0
|--
At Duna our mission is clear: to onboard over 1 billion population with our sovereign-grade RWA for Tokenized Citizenship and secure national E-governance in a record time. Tokenize everything, everywhere.
Internet Countries Markets is the goal. And Internet Countries Markets is becoming a reality.
Nation by nation. Market by market. Chain by chain.
All powered by $DUNA Dunaverse - PIONEERING INTERNET COUNTRIES MARKET
MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!
Ce valoare va avea DUNA AI (DUNA) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale DUNA AI (DUNA) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru DUNA AI.
Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru DUNA AI!
Înțelegerea tokenomică a DUNA AI (DUNA) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru DUNA!
|Timp (UTC+8)
|Tip
|Informații
|11-07 01:12:41
|Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.
Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață
Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare
Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare
Cele mai importante pompări cripto de astăzi