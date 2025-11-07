Informații privind prețul pentru DuelNow (DNOW) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00113857 $ 0.00113857 $ 0.00113857 Minim 24 h $ 0.00150275 $ 0.00150275 $ 0.00150275 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00113857$ 0.00113857 $ 0.00113857 Maxim 24 h $ 0.00150275$ 0.00150275 $ 0.00150275 Maxim dintotdeauna $ 0.04443182$ 0.04443182 $ 0.04443182 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.02% Modificare de preț (1 zi) -10.71% Modificare de preț (7 zile) -1.89% Modificare de preț (7 zile) -1.89%

Prețul în timp real pentru DuelNow (DNOW) este $0.00122479. În ultimele 24 de ore, tokenul DNOW a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00113857 și un maxim de $ 0.00150275, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DNOW este $ 0.04443182, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DNOW s-a modificat cu -0.02% în decursul ultimei ore, cu -10.71% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.89% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DuelNow (DNOW)

Capitalizare de piață $ 112.43K$ 112.43K $ 112.43K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Ofertă află în circulație 91.80M 91.80M 91.80M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru DuelNow este $ 112.43K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DNOW este 91.80M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.22M.