Informații privind prețul pentru Duelmasters (DM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.30% Modificare de preț (1 zi) -16.26% Modificare de preț (7 zile) -38.93% Modificare de preț (7 zile) -38.93%

Prețul în timp real pentru Duelmasters (DM) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DM a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DM este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DM s-a modificat cu -0.30% în decursul ultimei ore, cu -16.26% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -38.93% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Duelmasters (DM)

Capitalizare de piață $ 47.53K$ 47.53K $ 47.53K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 67.92K$ 67.92K $ 67.92K Ofertă află în circulație 699.64M 699.64M 699.64M Ofertă totală 999,641,733.23472 999,641,733.23472 999,641,733.23472

Capitalizarea de piață actuală pentru Duelmasters este $ 47.53K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DM este 699.64M, cu o ofertă totală de 999641733.23472. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 67.92K.