Informații privind prețul pentru dreamcoin (DREAM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.57% Modificare de preț (1 zi) -4.23% Modificare de preț (7 zile) -15.53% Modificare de preț (7 zile) -15.53%

Prețul în timp real pentru dreamcoin (DREAM) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DREAM a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DREAM este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DREAM s-a modificat cu +0.57% în decursul ultimei ore, cu -4.23% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.53% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața dreamcoin (DREAM)

Capitalizare de piață $ 13.50K$ 13.50K $ 13.50K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 13.50K$ 13.50K $ 13.50K Ofertă află în circulație 998.73M 998.73M 998.73M Ofertă totală 998,729,604.365583 998,729,604.365583 998,729,604.365583

Capitalizarea de piață actuală pentru dreamcoin este $ 13.50K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DREAM este 998.73M, cu o ofertă totală de 998729604.365583. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 13.50K.