Informații privind prețul pentru Drawnblade (BLADE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00003212 $ 0.00003212 $ 0.00003212 Minim 24 h $ 0.00003394 $ 0.00003394 $ 0.00003394 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00003212$ 0.00003212 $ 0.00003212 Maxim 24 h $ 0.00003394$ 0.00003394 $ 0.00003394 Maxim dintotdeauna $ 0.00039846$ 0.00039846 $ 0.00039846 Cel mai mic preț $ 0.00003184$ 0.00003184 $ 0.00003184 Modificare de preț (1 oră) +0.82% Modificare de preț (1 zi) +0.08% Modificare de preț (7 zile) -38.17% Modificare de preț (7 zile) -38.17%

Prețul în timp real pentru Drawnblade (BLADE) este $0.0000329. În ultimele 24 de ore, tokenul BLADE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00003212 și un maxim de $ 0.00003394, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BLADE este $ 0.00039846, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00003184.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BLADE s-a modificat cu +0.82% în decursul ultimei ore, cu +0.08% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -38.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Drawnblade (BLADE)

Capitalizare de piață $ 32.90K$ 32.90K $ 32.90K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 32.90K$ 32.90K $ 32.90K Ofertă află în circulație 999.97M 999.97M 999.97M Ofertă totală 999,973,317.231857 999,973,317.231857 999,973,317.231857

Capitalizarea de piață actuală pentru Drawnblade este $ 32.90K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BLADE este 999.97M, cu o ofertă totală de 999973317.231857. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 32.90K.