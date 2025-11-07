Informații privind prețul pentru Dorol (DRL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 3,837.11 $ 3,837.11 $ 3,837.11 Minim 24 h $ 3,883.04 $ 3,883.04 $ 3,883.04 Maxim 24 h Minim 24 h $ 3,837.11$ 3,837.11 $ 3,837.11 Maxim 24 h $ 3,883.04$ 3,883.04 $ 3,883.04 Maxim dintotdeauna $ 4,469.59$ 4,469.59 $ 4,469.59 Cel mai mic preț $ 3,321.49$ 3,321.49 $ 3,321.49 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) +0.20% Modificare de preț (7 zile) +0.37% Modificare de preț (7 zile) +0.37%

Prețul în timp real pentru Dorol (DRL) este $3,849.84. În ultimele 24 de ore, tokenul DRL a fost tranzacționat între un minim de $ 3,837.11 și un maxim de $ 3,883.04, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DRL este $ 4,469.59, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 3,321.49.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DRL s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu +0.20% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.37% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dorol (DRL)

Capitalizare de piață $ 51.43K$ 51.43K $ 51.43K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 38.50B$ 38.50B $ 38.50B Ofertă află în circulație 13.36 13.36 13.36 Ofertă totală 9,999,998.0 9,999,998.0 9,999,998.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Dorol este $ 51.43K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DRL este 13.36, cu o ofertă totală de 9999998.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 38.50B.