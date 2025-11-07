Informații privind prețul pentru Domi (DOMI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00272228 $ 0.00272228 $ 0.00272228 Minim 24 h $ 0.00310421 $ 0.00310421 $ 0.00310421 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00272228$ 0.00272228 $ 0.00272228 Maxim 24 h $ 0.00310421$ 0.00310421 $ 0.00310421 Maxim dintotdeauna $ 0.407925$ 0.407925 $ 0.407925 Cel mai mic preț $ 0.00258025$ 0.00258025 $ 0.00258025 Modificare de preț (1 oră) -0.53% Modificare de preț (1 zi) -10.56% Modificare de preț (7 zile) -15.67% Modificare de preț (7 zile) -15.67%

Prețul în timp real pentru Domi (DOMI) este $0.00275562. În ultimele 24 de ore, tokenul DOMI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00272228 și un maxim de $ 0.00310421, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DOMI este $ 0.407925, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00258025.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DOMI s-a modificat cu -0.53% în decursul ultimei ore, cu -10.56% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.67% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Domi (DOMI)

Capitalizare de piață $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Ofertă află în circulație 460.00M 460.00M 460.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Domi este $ 1.27M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DOMI este 460.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.76M.