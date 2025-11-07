Informații privind prețul pentru Dolphin (DPHN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01330665 $ 0.01330665 $ 0.01330665 Minim 24 h $ 0.01330665 $ 0.01330665 $ 0.01330665 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01330665$ 0.01330665 $ 0.01330665 Maxim 24 h $ 0.01330665$ 0.01330665 $ 0.01330665 Maxim dintotdeauna $ 0.02226817$ 0.02226817 $ 0.02226817 Cel mai mic preț $ 0.01112509$ 0.01112509 $ 0.01112509 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) 0.00% Modificare de preț (7 zile) -32.83% Modificare de preț (7 zile) -32.83%

Prețul în timp real pentru Dolphin (DPHN) este $0.01330665. În ultimele 24 de ore, tokenul DPHN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01330665 și un maxim de $ 0.01330665, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DPHN este $ 0.02226817, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01112509.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DPHN s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -32.83% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dolphin (DPHN)

Capitalizare de piață $ 6.63M$ 6.63M $ 6.63M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 13.31M$ 13.31M $ 13.31M Ofertă află în circulație 497.97M 497.97M 497.97M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Dolphin este $ 6.63M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DPHN este 497.97M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 13.31M.