Prețul în timp real pentru Dollar Cost Average astăzi este 0.0005092 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru DCA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru DCA pe MEXC acum.

Mai multe despre DCA

Informații de preț pentru DCA

Ce este DCA

Pagina oficială pentru DCA

Tokenomie pentru DCA

Prognoza prețurilor pentru DCA

Logo Dollar Cost Average

Preț Dollar Cost Average (DCA)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 DCA în USD:

$0.00051019
$0.00051019$0.00051019
-26.30%1D
mexc
USD
Dollar Cost Average (DCA) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 01:42:42 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Dollar Cost Average (DCA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00050251
$ 0.00050251$ 0.00050251
Minim 24 h
$ 0.00069543
$ 0.00069543$ 0.00069543
Maxim 24 h

$ 0.00050251
$ 0.00050251$ 0.00050251

$ 0.00069543
$ 0.00069543$ 0.00069543

$ 0.00301457
$ 0.00301457$ 0.00301457

$ 0.0003616
$ 0.0003616$ 0.0003616

+0.28%

-25.28%

-33.14%

-33.14%

Prețul în timp real pentru Dollar Cost Average (DCA) este $0.0005092. În ultimele 24 de ore, tokenul DCA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00050251 și un maxim de $ 0.00069543, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DCA este $ 0.00301457, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0003616.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DCA s-a modificat cu +0.28% în decursul ultimei ore, cu -25.28% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -33.14% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dollar Cost Average (DCA)

$ 509.20K
$ 509.20K$ 509.20K

--
----

$ 509.20K
$ 509.20K$ 509.20K

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,928.270062
999,990,928.270062 999,990,928.270062

Capitalizarea de piață actuală pentru Dollar Cost Average este $ 509.20K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DCA este 999.99M, cu o ofertă totală de 999990928.270062. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 509.20K.

Istoric de preț pentru Dollar Cost Average (DCA) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Dollar Cost Average la USD a fost $ -0.000172366753556387.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Dollar Cost Average la USD a fost $ -0.0002751332.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Dollar Cost Average la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Dollar Cost Average la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000172366753556387-25.28%
30 de zile$ -0.0002751332-54.03%
60 de zile$ 0--
90 de zile$ 0--

Ce este Dollar Cost Average (DCA)

About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.

DCA: The Player + Ecosystem project

In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.

The Grand Disconnect: A generational opportunity

The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.

Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.

The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here

Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.

Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.

Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.

Resursă Dollar Cost Average (DCA)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Dollar Cost Average (USD)

Ce valoare va avea Dollar Cost Average (DCA) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Dollar Cost Average (DCA) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Dollar Cost Average.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Dollar Cost Average!

DCA în monede locale

Tokenomie pentru Dollar Cost Average (DCA)

Înțelegerea tokenomică a Dollar Cost Average (DCA) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru DCA!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Dollar Cost Average (DCA)

Cât valorează Dollar Cost Average (DCA) astăzi?
Prețul pe viu pentru DCA în USD este 0.0005092 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru DCA în USD?
Prețul actual pentru DCA la USD este $ 0.0005092. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Dollar Cost Average?
Capitalizarea de piață pentru DCA este $ 509.20K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru DCA?
Ofertă aflată în circulație pentru DCA este 999.99M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru DCA?
DCA a obținut un preț ATH de 0.00301457 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru DCA?
DCA a avut un preț ATL de 0.0003616 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru DCA?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru DCA este -- USD.
Va crește DCA în acest an?
DCA ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru DCA pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 01:42:42 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

