Informații privind prețul pentru Dollar Cost Average (DCA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00050251 $ 0.00050251 $ 0.00050251 Minim 24 h $ 0.00069543 $ 0.00069543 $ 0.00069543 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00050251$ 0.00050251 $ 0.00050251 Maxim 24 h $ 0.00069543$ 0.00069543 $ 0.00069543 Maxim dintotdeauna $ 0.00301457$ 0.00301457 $ 0.00301457 Cel mai mic preț $ 0.0003616$ 0.0003616 $ 0.0003616 Modificare de preț (1 oră) +0.28% Modificare de preț (1 zi) -25.28% Modificare de preț (7 zile) -33.14% Modificare de preț (7 zile) -33.14%

Prețul în timp real pentru Dollar Cost Average (DCA) este $0.0005092. În ultimele 24 de ore, tokenul DCA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00050251 și un maxim de $ 0.00069543, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DCA este $ 0.00301457, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0003616.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DCA s-a modificat cu +0.28% în decursul ultimei ore, cu -25.28% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -33.14% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dollar Cost Average (DCA)

Capitalizare de piață $ 509.20K$ 509.20K $ 509.20K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 509.20K$ 509.20K $ 509.20K Ofertă află în circulație 999.99M 999.99M 999.99M Ofertă totală 999,990,928.270062 999,990,928.270062 999,990,928.270062

Capitalizarea de piață actuală pentru Dollar Cost Average este $ 509.20K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DCA este 999.99M, cu o ofertă totală de 999990928.270062. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 509.20K.