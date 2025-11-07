Informații privind prețul pentru Doll Face (DOLL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00015022 $ 0.00015022 $ 0.00015022 Minim 24 h $ 0.00015954 $ 0.00015954 $ 0.00015954 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00015022$ 0.00015022 $ 0.00015022 Maxim 24 h $ 0.00015954$ 0.00015954 $ 0.00015954 Maxim dintotdeauna $ 0.00248624$ 0.00248624 $ 0.00248624 Cel mai mic preț $ 0.00013456$ 0.00013456 $ 0.00013456 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -3.62% Modificare de preț (7 zile) -8.40% Modificare de preț (7 zile) -8.40%

Prețul în timp real pentru Doll Face (DOLL) este $0.00015243. În ultimele 24 de ore, tokenul DOLL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00015022 și un maxim de $ 0.00015954, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DOLL este $ 0.00248624, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00013456.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DOLL s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -3.62% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.40% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Doll Face (DOLL)

Capitalizare de piață $ 15.24K$ 15.24K $ 15.24K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 15.24K$ 15.24K $ 15.24K Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Doll Face este $ 15.24K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DOLL este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 15.24K.