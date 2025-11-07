Informații privind prețul pentru Dogstock (DSTOCK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.12% Modificare de preț (1 zi) -6.87% Modificare de preț (7 zile) -36.46% Modificare de preț (7 zile) -36.46%

Prețul în timp real pentru Dogstock (DSTOCK) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DSTOCK a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DSTOCK este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DSTOCK s-a modificat cu +0.12% în decursul ultimei ore, cu -6.87% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -36.46% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dogstock (DSTOCK)

Capitalizare de piață $ 63.61K$ 63.61K $ 63.61K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 63.61K$ 63.61K $ 63.61K Ofertă află în circulație 999.38B 999.38B 999.38B Ofertă totală 999,380,701,819.6295 999,380,701,819.6295 999,380,701,819.6295

Capitalizarea de piață actuală pentru Dogstock este $ 63.61K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DSTOCK este 999.38B, cu o ofertă totală de 999380701819.6295. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 63.61K.