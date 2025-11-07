Informații privind prețul pentru DOGSHIT (DOGSHIT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.93% Modificare de preț (1 zi) -3.57% Modificare de preț (7 zile) -20.31% Modificare de preț (7 zile) -20.31%

Prețul în timp real pentru DOGSHIT (DOGSHIT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DOGSHIT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DOGSHIT este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DOGSHIT s-a modificat cu +1.93% în decursul ultimei ore, cu -3.57% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.31% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DOGSHIT (DOGSHIT)

Capitalizare de piață $ 13.19M$ 13.19M $ 13.19M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 13.19M$ 13.19M $ 13.19M Ofertă află în circulație 60.34B 60.34B 60.34B Ofertă totală 60,338,672,693.1 60,338,672,693.1 60,338,672,693.1

Capitalizarea de piață actuală pentru DOGSHIT este $ 13.19M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DOGSHIT este 60.34B, cu o ofertă totală de 60338672693.1. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 13.19M.