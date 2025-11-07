Informații privind prețul pentru DOGFART (DOGFART) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.85% Modificare de preț (1 zi) -6.22% Modificare de preț (7 zile) -23.90% Modificare de preț (7 zile) -23.90%

Prețul în timp real pentru DOGFART (DOGFART) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DOGFART a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DOGFART este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DOGFART s-a modificat cu +0.85% în decursul ultimei ore, cu -6.22% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.90% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DOGFART (DOGFART)

Capitalizare de piață $ 61.97K$ 61.97K $ 61.97K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 61.97K$ 61.97K $ 61.97K Ofertă află în circulație 49.36B 49.36B 49.36B Ofertă totală 49,362,000,000.0 49,362,000,000.0 49,362,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru DOGFART este $ 61.97K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DOGFART este 49.36B, cu o ofertă totală de 49362000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 61.97K.