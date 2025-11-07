Informații privind prețul pentru Doge Base (DOGEBASE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00007161 $ 0.00007161 $ 0.00007161 Minim 24 h $ 0.00007898 $ 0.00007898 $ 0.00007898 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00007161$ 0.00007161 $ 0.00007161 Maxim 24 h $ 0.00007898$ 0.00007898 $ 0.00007898 Maxim dintotdeauna $ 0.00162698$ 0.00162698 $ 0.00162698 Cel mai mic preț $ 0.00003027$ 0.00003027 $ 0.00003027 Modificare de preț (1 oră) +0.01% Modificare de preț (1 zi) -2.14% Modificare de preț (7 zile) -0.32% Modificare de preț (7 zile) -0.32%

Prețul în timp real pentru Doge Base (DOGEBASE) este $0.00007341. În ultimele 24 de ore, tokenul DOGEBASE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00007161 și un maxim de $ 0.00007898, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DOGEBASE este $ 0.00162698, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00003027.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DOGEBASE s-a modificat cu +0.01% în decursul ultimei ore, cu -2.14% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.32% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Doge Base (DOGEBASE)

Capitalizare de piață $ 73.33K$ 73.33K $ 73.33K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 73.33K$ 73.33K $ 73.33K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Doge Base este $ 73.33K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DOGEBASE este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 73.33K.