Informații privind prețul pentru dihcoin (DIH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00002477 $ 0.00002477 $ 0.00002477 Minim 24 h $ 0.00003188 $ 0.00003188 $ 0.00003188 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00002477$ 0.00002477 $ 0.00002477 Maxim 24 h $ 0.00003188$ 0.00003188 $ 0.00003188 Maxim dintotdeauna $ 0.00064411$ 0.00064411 $ 0.00064411 Cel mai mic preț $ 0.00002337$ 0.00002337 $ 0.00002337 Modificare de preț (1 oră) +0.61% Modificare de preț (1 zi) +12.97% Modificare de preț (7 zile) -13.53% Modificare de preț (7 zile) -13.53%

Prețul în timp real pentru dihcoin (DIH) este $0.00002829. În ultimele 24 de ore, tokenul DIH a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00002477 și un maxim de $ 0.00003188, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DIH este $ 0.00064411, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00002337.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DIH s-a modificat cu +0.61% în decursul ultimei ore, cu +12.97% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.53% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața dihcoin (DIH)

Capitalizare de piață $ 28.25K$ 28.25K $ 28.25K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 28.25K$ 28.25K $ 28.25K Ofertă află în circulație 998.74M 998.74M 998.74M Ofertă totală 998,744,426.00163 998,744,426.00163 998,744,426.00163

Capitalizarea de piață actuală pentru dihcoin este $ 28.25K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DIH este 998.74M, cu o ofertă totală de 998744426.00163. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 28.25K.