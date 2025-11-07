Informații privind prețul pentru Digital Slop (SLOP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001569 $ 0.00001569 $ 0.00001569 Minim 24 h $ 0.00001715 $ 0.00001715 $ 0.00001715 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001569$ 0.00001569 $ 0.00001569 Maxim 24 h $ 0.00001715$ 0.00001715 $ 0.00001715 Maxim dintotdeauna $ 0.00064503$ 0.00064503 $ 0.00064503 Cel mai mic preț $ 0.00001569$ 0.00001569 $ 0.00001569 Modificare de preț (1 oră) -0.16% Modificare de preț (1 zi) -5.60% Modificare de preț (7 zile) -23.59% Modificare de preț (7 zile) -23.59%

Prețul în timp real pentru Digital Slop (SLOP) este $0.00001571. În ultimele 24 de ore, tokenul SLOP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001569 și un maxim de $ 0.00001715, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SLOP este $ 0.00064503, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001569.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SLOP s-a modificat cu -0.16% în decursul ultimei ore, cu -5.60% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.59% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Digital Slop (SLOP)

Capitalizare de piață $ 15.70K$ 15.70K $ 15.70K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 15.70K$ 15.70K $ 15.70K Ofertă află în circulație 999.44M 999.44M 999.44M Ofertă totală 999,438,078.933732 999,438,078.933732 999,438,078.933732

Capitalizarea de piață actuală pentru Digital Slop este $ 15.70K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SLOP este 999.44M, cu o ofertă totală de 999438078.933732. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 15.70K.