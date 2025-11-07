Informații privind prețul pentru Diem (DIEM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 109.15 $ 109.15 $ 109.15 Minim 24 h $ 123.39 $ 123.39 $ 123.39 Maxim 24 h Minim 24 h $ 109.15$ 109.15 $ 109.15 Maxim 24 h $ 123.39$ 123.39 $ 123.39 Maxim dintotdeauna $ 347.15$ 347.15 $ 347.15 Cel mai mic preț $ 109.15$ 109.15 $ 109.15 Modificare de preț (1 oră) +0.69% Modificare de preț (1 zi) -7.24% Modificare de preț (7 zile) -17.82% Modificare de preț (7 zile) -17.82%

Prețul în timp real pentru Diem (DIEM) este $110.91. În ultimele 24 de ore, tokenul DIEM a fost tranzacționat între un minim de $ 109.15 și un maxim de $ 123.39, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DIEM este $ 347.15, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 109.15.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DIEM s-a modificat cu +0.69% în decursul ultimei ore, cu -7.24% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.82% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Diem (DIEM)

Capitalizare de piață $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M Ofertă află în circulație 31.42K 31.42K 31.42K Ofertă totală 31,422.40194792455 31,422.40194792455 31,422.40194792455

Capitalizarea de piață actuală pentru Diem este $ 3.48M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DIEM este 31.42K, cu o ofertă totală de 31422.40194792455. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.48M.