Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01084287 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.25% Modificare de preț (1 zi) -2.92% Modificare de preț (7 zile) -22.49%

Prețul în timp real pentru DickStrategy (DICKSTR) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DICKSTR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DICKSTR este $ 0.01084287, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DICKSTR s-a modificat cu +1.25% în decursul ultimei ore, cu -2.92% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.49% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Capitalizare de piață $ 828.01K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 828.01K Ofertă află în circulație 935.60M Ofertă totală 935,602,628.3940617

Capitalizarea de piață actuală pentru DickStrategy este $ 828.01K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DICKSTR este 935.60M, cu o ofertă totală de 935602628.3940617. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 828.01K.