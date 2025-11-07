Informații privind prețul pentru Dialectic USD Vault (DUSD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Minim 24 h $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Maxim 24 h $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Maxim dintotdeauna $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Cel mai mic preț $ 0.999002$ 0.999002 $ 0.999002 Modificare de preț (1 oră) +0.01% Modificare de preț (1 zi) +0.01% Modificare de preț (7 zile) +0.05% Modificare de preț (7 zile) +0.05%

Prețul în timp real pentru Dialectic USD Vault (DUSD) este $1.004. În ultimele 24 de ore, tokenul DUSD a fost tranzacționat între un minim de $ 1.004 și un maxim de $ 1.005, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DUSD este $ 1.007, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.999002.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DUSD s-a modificat cu +0.01% în decursul ultimei ore, cu +0.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.05% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dialectic USD Vault (DUSD)

Capitalizare de piață $ 49.78M$ 49.78M $ 49.78M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 49.78M$ 49.78M $ 49.78M Ofertă află în circulație 49.57M 49.57M 49.57M Ofertă totală 49,569,085.77188955 49,569,085.77188955 49,569,085.77188955

Capitalizarea de piață actuală pentru Dialectic USD Vault este $ 49.78M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DUSD este 49.57M, cu o ofertă totală de 49569085.77188955. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 49.78M.