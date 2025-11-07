Informații privind prețul pentru Dialectic ETH Vault (DETH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 3,260.53 Maxim 24 h $ 3,483.82 Maxim dintotdeauna $ 4,757.52 Cel mai mic preț $ 3,098.17 Modificare de preț (1 oră) +0.59% Modificare de preț (1 zi) -3.86% Modificare de preț (7 zile) -12.25%

Prețul în timp real pentru Dialectic ETH Vault (DETH) este $3,316.56. În ultimele 24 de ore, tokenul DETH a fost tranzacționat între un minim de $ 3,260.53 și un maxim de $ 3,483.82, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DETH este $ 4,757.52, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 3,098.17.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DETH s-a modificat cu +0.59% în decursul ultimei ore, cu -3.86% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.25% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dialectic ETH Vault (DETH)

Capitalizare de piață $ 32.63M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 32.63M Ofertă află în circulație 9.83K Ofertă totală 9,825.888634475134

Capitalizarea de piață actuală pentru Dialectic ETH Vault este $ 32.63M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DETH este 9.83K, cu o ofertă totală de 9825.888634475134. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 32.63M.