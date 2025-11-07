Informații privind prețul pentru Dialectic BTC Vault (DBIT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 101,153 $ 101,153 $ 101,153 Minim 24 h $ 107,184 $ 107,184 $ 107,184 Maxim 24 h Minim 24 h $ 101,153$ 101,153 $ 101,153 Maxim 24 h $ 107,184$ 107,184 $ 107,184 Maxim dintotdeauna $ 126,288$ 126,288 $ 126,288 Cel mai mic preț $ 96,313$ 96,313 $ 96,313 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) -2.73% Modificare de preț (7 zile) -3.39% Modificare de preț (7 zile) -3.39%

Prețul în timp real pentru Dialectic BTC Vault (DBIT) este $103,116. În ultimele 24 de ore, tokenul DBIT a fost tranzacționat între un minim de $ 101,153 și un maxim de $ 107,184, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DBIT este $ 126,288, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 96,313.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DBIT s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu -2.73% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.39% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dialectic BTC Vault (DBIT)

Capitalizare de piață $ 10.51M$ 10.51M $ 10.51M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.51M$ 10.51M $ 10.51M Ofertă află în circulație 101.96 101.96 101.96 Ofertă totală 101.9634449216486 101.9634449216486 101.9634449216486

Capitalizarea de piață actuală pentru Dialectic BTC Vault este $ 10.51M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DBIT este 101.96, cu o ofertă totală de 101.9634449216486. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.51M.