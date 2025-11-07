Informații privind prețul pentru DFDV Staked SOL (DFDVSOL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 162.4 $ 162.4 $ 162.4 Minim 24 h $ 169.4 $ 169.4 $ 169.4 Maxim 24 h Minim 24 h $ 162.4$ 162.4 $ 162.4 Maxim 24 h $ 169.4$ 169.4 $ 169.4 Maxim dintotdeauna $ 259.77$ 259.77 $ 259.77 Cel mai mic preț $ 150.48$ 150.48 $ 150.48 Modificare de preț (1 oră) -0.19% Modificare de preț (1 zi) -3.98% Modificare de preț (7 zile) -15.84% Modificare de preț (7 zile) -15.84%

Prețul în timp real pentru DFDV Staked SOL (DFDVSOL) este $162.57. În ultimele 24 de ore, tokenul DFDVSOL a fost tranzacționat între un minim de $ 162.4 și un maxim de $ 169.4, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DFDVSOL este $ 259.77, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 150.48.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DFDVSOL s-a modificat cu -0.19% în decursul ultimei ore, cu -3.98% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.84% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Capitalizare de piață $ 90.66M$ 90.66M $ 90.66M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 90.66M$ 90.66M $ 90.66M Ofertă află în circulație 557.70K 557.70K 557.70K Ofertă totală 557,704.184050183 557,704.184050183 557,704.184050183

Capitalizarea de piață actuală pentru DFDV Staked SOL este $ 90.66M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DFDVSOL este 557.70K, cu o ofertă totală de 557704.184050183. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 90.66M.