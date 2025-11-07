Informații privind prețul pentru DEW (DEW) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00070748 $ 0.00070748 $ 0.00070748 Minim 24 h $ 0.00085051 $ 0.00085051 $ 0.00085051 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00070748$ 0.00070748 $ 0.00070748 Maxim 24 h $ 0.00085051$ 0.00085051 $ 0.00085051 Maxim dintotdeauna $ 0.00922376$ 0.00922376 $ 0.00922376 Cel mai mic preț $ 0.00006117$ 0.00006117 $ 0.00006117 Modificare de preț (1 oră) +1.46% Modificare de preț (1 zi) -13.76% Modificare de preț (7 zile) -44.16% Modificare de preț (7 zile) -44.16%

Prețul în timp real pentru DEW (DEW) este $0.00073341. În ultimele 24 de ore, tokenul DEW a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00070748 și un maxim de $ 0.00085051, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DEW este $ 0.00922376, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00006117.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DEW s-a modificat cu +1.46% în decursul ultimei ore, cu -13.76% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -44.16% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DEW (DEW)

Capitalizare de piață $ 659.12K$ 659.12K $ 659.12K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 732.37K$ 732.37K $ 732.37K Ofertă află în circulație 899.98M 899.98M 899.98M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru DEW este $ 659.12K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DEW este 899.98M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 732.37K.