Informații privind prețul pentru DeVoid (DVD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00113122 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -3.37% Modificare de preț (7 zile) +0.44%

Prețul în timp real pentru DeVoid (DVD) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DVD a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DVD este $ 0.00113122, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DVD s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -3.37% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.44% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DeVoid (DVD)

Capitalizare de piață $ 97.51K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 195.02K Ofertă află în circulație 500.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru DeVoid este $ 97.51K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DVD este 500.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 195.02K.