Informații privind prețul pentru Developer Camp (DEVELOPER) (USD)

Prețul în timp real pentru Developer Camp (DEVELOPER) este $0.00215786. În ultimele 24 de ore, tokenul DEVELOPER a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00201029 și un maxim de $ 0.00258945, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DEVELOPER este $ 0.00934615, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00026444.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DEVELOPER s-a modificat cu +1.98% în decursul ultimei ore, cu -0.55% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +4.86% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Developer Camp (DEVELOPER)

Capitalizarea de piață actuală pentru Developer Camp este $ 2.07M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DEVELOPER este 959.28M, cu o ofertă totală de 959278820.718795. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.07M.