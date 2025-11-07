Informații privind prețul pentru DESU (DESU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00359485$ 0.00359485 $ 0.00359485 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.35% Modificare de preț (1 zi) -26.35% Modificare de preț (7 zile) -34.37% Modificare de preț (7 zile) -34.37%

Prețul în timp real pentru DESU (DESU) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DESU a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DESU este $ 0.00359485, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DESU s-a modificat cu -1.35% în decursul ultimei ore, cu -26.35% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -34.37% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DESU (DESU)

Capitalizare de piață $ 156.09K$ 156.09K $ 156.09K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 156.09K$ 156.09K $ 156.09K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru DESU este $ 156.09K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DESU este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 156.09K.