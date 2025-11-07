Informații privind prețul pentru Dessistant by Virtuals (DESS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00015848 $ 0.00015848 $ 0.00015848 Minim 24 h $ 0.00020961 $ 0.00020961 $ 0.00020961 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00015848$ 0.00015848 $ 0.00015848 Maxim 24 h $ 0.00020961$ 0.00020961 $ 0.00020961 Maxim dintotdeauna $ 0.00089122$ 0.00089122 $ 0.00089122 Cel mai mic preț $ 0.00006191$ 0.00006191 $ 0.00006191 Modificare de preț (1 oră) -2.18% Modificare de preț (1 zi) -18.93% Modificare de preț (7 zile) -36.90% Modificare de preț (7 zile) -36.90%

Prețul în timp real pentru Dessistant by Virtuals (DESS) este $0.0001635. În ultimele 24 de ore, tokenul DESS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00015848 și un maxim de $ 0.00020961, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DESS este $ 0.00089122, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00006191.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DESS s-a modificat cu -2.18% în decursul ultimei ore, cu -18.93% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -36.90% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dessistant by Virtuals (DESS)

Capitalizare de piață $ 83.33K$ 83.33K $ 83.33K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 164.24K$ 164.24K $ 164.24K Ofertă află în circulație 507.40M 507.40M 507.40M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Dessistant by Virtuals este $ 83.33K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DESS este 507.40M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 164.24K.