Informații privind prețul pentru DESK (DESK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00034696 $ 0.00034696 $ 0.00034696 Minim 24 h $ 0.00036657 $ 0.00036657 $ 0.00036657 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00034696$ 0.00034696 $ 0.00034696 Maxim 24 h $ 0.00036657$ 0.00036657 $ 0.00036657 Maxim dintotdeauna $ 0.00474878$ 0.00474878 $ 0.00474878 Cel mai mic preț $ 0.00032438$ 0.00032438 $ 0.00032438 Modificare de preț (1 oră) -0.00% Modificare de preț (1 zi) +5.62% Modificare de preț (7 zile) -35.80% Modificare de preț (7 zile) -35.80%

Prețul în timp real pentru DESK (DESK) este $0.0003665. În ultimele 24 de ore, tokenul DESK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00034696 și un maxim de $ 0.00036657, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DESK este $ 0.00474878, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00032438.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DESK s-a modificat cu -0.00% în decursul ultimei ore, cu +5.62% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -35.80% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DESK (DESK)

Capitalizare de piață $ 338.63K$ 338.63K $ 338.63K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 366.50K$ 366.50K $ 366.50K Ofertă află în circulație 923.96M 923.96M 923.96M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru DESK este $ 338.63K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DESK este 923.96M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 366.50K.